Marcha por la educación saldrá este martes desde la Fuente de la Hispanidad

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

Las universidades públicas mantienen el llamado a marchar este martes por más inversión para los centros de estudio, en una movilización que saldrá desde la Fuente de la Hispanidad.

Asimismo, la protesta tendrá presencia en otras sedes regionales del país, según lo confirmaron las organizaciones universitarias convocantes.

María Ortega, presidente FEUNED, asegura que “la manifestación de mañana va a ser pacífica como ha sido hasta el día de hoy, todas las manifestaciones que han venido siendo”.

Las universidades aseguran que los recortes presupuestarios impactan las sedes regionales y las becas estudiantiles.