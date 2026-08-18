El delantero cubano Marcel Hernández ya tiene nuevo equipo.

El atacante de 37 años fue anunciado como nuevo fichaje del Inter Santa Tecla, club que compite en el fútbol salvadoreño.

Hernández llega al conjunto tecleño como agente libre, después de quedar sin equipo el pasado 12 de agosto de 2026, cuando terminó su última paso con el Club Sport Herediano.

Ahora, el experimentado atacante afrontará un nuevo reto internacional después de construir una extensa trayectoria en el fútbol costarricense.

Marcel Hernández llega como máximo goleador extranjero de Costa Rica

El nuevo fichaje del Inter Tecla llega a El Salvador con un registro histórico.

Marcel Hernández suma 161 goles en 312 partidos en la Primera División costarricense, números que lo convierten en el extranjero con más anotaciones en la historia del campeonato nacional.

Además, sus registros lo colocan en el séptimo puesto de la tabla histórica de goleadores del fútbol tico.

Inter Tecla completa su cupo de extranjeros

Con la llegada de Marcel Hernández, el Internacional Santa Tecla completa su cupo de futbolistas extranjeros.

El delantero cubano compartirá vestuario con Julian Grueso, Gabriel Brown, Yoserth Hernández y Freddy Góndola.

A sus 37 años, Hernández buscará demostrar nuevamente su capacidad goleadora, ahora en el fútbol salvadoreño.