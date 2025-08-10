El Club Sport Herediano consiguió este domingo su primera victoria del Torneo Apertura 2025 tras imponerse 0-1 a Liga Deportiva Alajuelense en el estadio Alejandro Morera Soto.

El único gol del encuentro llegó al minuto 41 por la vía del penal, tras una mano en el área cometida por el delantero manudo Alberto Toril. El encargado de ejecutar fue el cubano Marcel Hernández, quien no falló desde los once pasos y se consolidó como figura del encuentro.

Con este resultado, Alajuelense sufrió su primera derrota del campeonato, mientras que Herediano sumó sus primeros tres puntos del certamen.

En la próxima jornada, los rojinegros visitarán a Puntarenas FC el sábado 16 de agosto, mientras que Herediano jugará ese mismo día en el estadio Carlos Alvarado.