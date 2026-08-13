Marcel Hernández se pronuncia en redes tras salir del Herediano

Hace menos de un día anunció Herediano que Marcel Hernández solicitó salir del club para aprovechar una oportunidad.

Tras rumores y comentarios, Marcel ya se pronunció sobre su salida, con un video en sus redes sociales en el que manda un mensaje.

¿Qué dijo Marcel?

“Quiero despedirme a través de estas palabras. Un camino corto pero intenso, donde pareciera que estuve 10 años y solo fueron 2. Vivimos de todo, altas y bajas, tristezas y alegrías, pero sobre todo disfrutamos a lo grande el haberlo ganado todo”, inició su mensaje.

Luego reveló que le quedó una meta por cumplir, y afirmó que regresará para saldarla.

“Me queda una espinita, y estoy seguro que más pronto que tarde regreso a cumplirla. Gracias de corazón por cada grito de gol, cada apoyo incondicional, cada mensaje de satisfacción, cada momento vivido. Fue y será increíble siempre.”, dijo.}

Agradeció a sus compañeros, personajes del camerino y amigos a los que considera familia, pero el mensaje más llamativo va directo a Jafet Soto.

“Gracias Jafet por confiar en mí. Gracias por la paciencia y el apoyo incondicional en todo momento”, indicó Hernández.

¿Para dónde va Marcel?

De momento, no se realiza un pronunciamiento oficial de ningún equipo, tampoco del mismo delantero. Rumores apuntan a El Salvador, aunque no hay nada confirmado.

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