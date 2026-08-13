Marcel Hernández se pronuncia en redes tras salir del Herediano

Dedicó unas palabras para Jafet Soto.

Hace menos de un día anunció Herediano que Marcel Hernández solicitó salir del club para aprovechar una oportunidad.

Tras rumores y comentarios, Marcel ya se pronunció sobre su salida, con un video en sus redes sociales en el que manda un mensaje.

¿Qué dijo Marcel?

“Quiero despedirme a través de estas palabras. Un camino corto pero intenso, donde pareciera que estuve 10 años y solo fueron 2. Vivimos de todo, altas y bajas, tristezas y alegrías, pero sobre todo disfrutamos a lo grande el haberlo ganado todo”, inició su mensaje.

Luego reveló que le quedó una meta por cumplir, y afirmó que regresará para saldarla.

“Me queda una espinita, y estoy seguro que más pronto que tarde regreso a cumplirla. Gracias de corazón por cada grito de gol, cada apoyo incondicional, cada mensaje de satisfacción, cada momento vivido. Fue y será increíble siempre.”, dijo.}

Agradeció a sus compañeros, personajes del camerino y amigos a los que considera familia, pero el mensaje más llamativo va directo a Jafet Soto.

“Gracias Jafet por confiar en mí. Gracias por la paciencia y el apoyo incondicional en todo momento”, indicó Hernández.

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¿Para dónde va Marcel?

De momento, no se realiza un pronunciamiento oficial de ningún equipo, tampoco del mismo delantero. Rumores apuntan a El Salvador, aunque no hay nada confirmado.

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