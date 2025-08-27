Escrito por: Eduardo Troconis

En entrevista en 120 minutos, Carlo Vela fue consultado sobre la posibilidad de que Liga Deportiva Alajuelense intente fichar nuevamente a Marcel Hernández, el dirigente rojinegro fue claro: hoy no está en los planes inmediatos del club.

El delantero, reconocido como uno de los goleadores del fútbol costarricense en los últimos años, tiene una trayectoria de respeto y jerarquía en el balompié nacional. Sin embargo, desde el club manudo señalaron que actualmente cuentan con sus propios atacantes y que no se contempla realizar un ofrecimiento por Hernández en este momento.

“Hoy nosotros tenemos nuestros nueves. No haríamos un ofrecimiento ahora mismo por Marcel, aunque siempre habrá respeto al jugador y reconocimiento a su carrera”, indicó Vela.

También, Vela aclaró una de las situaciones que más movimiento generó en los últimos días: el caso de Diego Campos, en donde aclara que nunca se transformó en una oferta formal.

“Hubo una llamada de interés, pero no trascendió más allá. Creo que se habló más en redes sociales y medios de lo que realmente ocurrió en oficinas”, explicó Carlos Vela desde la dirigencia manuda.