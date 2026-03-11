Maratonistas priorizan Barcelona para mejorar tiempos

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

La Maratón de Barcelona se ha convertido en una de las más atractivas de Europa gracias a su recorrido llano, con calles rectas y prácticamente sin desniveles, lo que beneficia a los corredores que buscan mejorar sus tiempos personales, según informaron los organizadores.

El trazado, que tuvo un rediseño, cuenta con un desnivel positivo de solamente 134 metros y muy pocas curvas, con largos tramos de kilómetros en línea recta que permiten mantener una velocidad constante.

En esta edición, 13 maratonistas costarricenses competirán el próximo domingo en las calles de Cataluña con el objetivo de aprovechar estas condiciones para lograr nuevas marcas personales. El tramo entre los kilómetros 28 y 33, junto al mar, es considerado uno de los más rápidos y planos de la carrera.