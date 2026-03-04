Maratón de Barcelona se disputará el próximo 15 de marzo

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

La Maratón de Barcelona tiene todo listo para el banderazo de salida este domingo 15 de marzo, alcanzando un récord histórico de 32.000 corredores inscritos que han agotado todos los cupos disponibles a 11 días de la competencia, según anunció formalmente la organización.

La carrera, ubicada dentro de las cinco más populares de Europa junto a Londres, París, Berlín y Valencia, contará en su edición 2026 con un 60% de participantes extranjeros provenientes de más de 100 nacionalidades diferentes, convirtiéndose en un verdadero evento global.

El recorrido llevará a los atletas por algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad condal, como la Sagrada Familia y el Arco del Triunfo, ofreciendo una experiencia única que combina el deporte con el turismo cultural.