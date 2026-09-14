¡Maracuyá, piña, melón y sandía! Una explosión de sabor 

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

La combinación de maracuyá, piña, melón y sandía ofrece un toque tropical, dulzor y frescura que permite preparar recetas espectaculares, refrescantes y llenas de sabor para disfrutar en cualquier momento.

El chef ejecutivo Jonathan Angulo Fajardo y Daniel Clarke, experto en productos frescos, explican cuáles son las frutas de época que tienen ese sabor tropical que tanto gusta, y cómo escoger la piña, la sandía y el melón para asegurarse de que están en su punto.

Los especialistas detallan cómo almacenar estas frutas en casa, cuáles se adaptan mejor a las recetas y cómo deben ser su apariencia y madurez para integrarlas a las preparaciones.