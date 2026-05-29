Máquinas de coser como mesas y un cuchillo de 150 años en Heredia

El Restaurante Típico Leyendas en San Rafael de Heredia convirtió máquinas de coser antiguas en mesas y exhibe un cuchillo de 150 años como parte de su decoración museográfica.

Radios de 1960 que aún emiten sonido, monturas de caballo, cántaros campesinos y una cocina de leña infaltable transportan al comensal al campo costarricense de antaño.

El negocio familiar, ubicado 100 metros al norte del templo católico, representa un sueño hecho realidad para sus dueños, aunque admiten que trabajar juntos a veces complica la operación diaria.