El cantante colombiano Manuel Turizo desató la euforia de miles de fanáticos en su concierto en el Parque Viva, donde cantó, bailó y compartió momentos inolvidables con el público costarricense.

La noche arrancó con su éxito Desesperados, tema que los asistentes corearon a todo pulmón. El escenario, diseñado como una casa, sirvió de marco para interpretar sus más grandes éxitos, entre ellos Mala costumbre, Quiéreme mientras se pueda y La bachata.

Uno de los momentos más icónicos de la velada se vivió cuando una pareja del público se comprometió en medio del concierto. Turizo, al notar que el hombre le pidió matrimonio a su novia, los invitó al escenario para celebrar junto a ellos.

Con un espectáculo cargado de energía y cercanía, Manuel Turizo se consolidó como uno de los artistas más aclamados por el público costarricense, dejando una huella imborrable en el Parque Viva.