Manifestación genera caos vial y bloquea rotonda

Una manifestación estudiantil genera caos vial este martes en San Pedro de Montes de Oca, específicamente en las inmediaciones de la rotonda de la Fuente de la Hispanidad.

Cientos de estudiantes de las universidades públicas se movilizan hacia la Asamblea Legislativa, donde buscan defender los recursos destinados a la educación pública y el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

La concentración provoca afectación en el tránsito de la zona, mientras los manifestantes avanzan hacia el centro de San José.

Estudiantes marchan en defensa de la educación pública

La movilización ocurre luego de que se anunciara una reducción en los recursos destinados a la enseñanza pública, situación que generó preocupación entre las organizaciones estudiantiles.

Los universitarios buscan ejercer presión durante el proceso de discusión del Presupuesto Nacional, debido a que en la Asamblea Legislativa se definirán recursos considerados fundamentales para la educación pública.

La marcha reúne a estudiantes de distintas universidades estatales, quienes expresan su rechazo a una eventual reducción del financiamiento para este sector.

VIDEO DE LA MANIFESTACIÓN

FEUCR, FEITEC, FEUNED y FEUNA convocaron la marcha

La protesta fue convocada por las principales federaciones estudiantiles de las universidades públicas:

FEITEC

FEUCR

FEUNED

FEUNA

Las organizaciones defienden el acceso a una educación pública de calidad y llaman a la comunidad universitaria a participar en la movilización.

Se recomienda a los conductores tomar previsiones y, cuando sea posible, utilizar rutas alternas para evitar las zonas afectadas por la manifestación.

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