Manfred Ugalde y Alonso Martínez están habilitados para la fecha FIFA de noviembre

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

Manfred Ugalde y Alonso Martínez estarán disponibles para la próxima fecha FIFA de noviembre, como principales opciones en ofensiva para la convocatoria de los amistosos de la Selección Nacional.

Alonso Martínez ya fue titular con el New York City y suma 90 minutos desde que superó la lesión en su rodilla, mientras Manfred Ugalde cumplió los 4 partidos de sanción tras su expulsión ante Honduras en la eliminatoria.

El tico Manfred Ugalde registra 7 goles en el semestre con el equipo de Rusia, y Bryan Ruiz tendrá cerca de 15 días para definir la lista de convocados para los amistosos de noviembre.