El delantero costarricense Manfred Ugalde volvió a celebrar un gol con su club, el Spartak de Moscú, este jueves, durante la jornada 4 de la Copa Rusa.

El nacional no anotaba desde el 23 de mayo, cuando convirtió frente al Khimki, rompiendo así una sequía de casi cuatro meses sin goles. Con este tanto, Ugalde busca afianzarse como pieza clave en el ataque del equipo ruso.

El Spartak continúa su participación en la Copa Rusa, y el gol de Ugalde llega en un momento importante para mantener al equipo en la pelea por los puestos de clasificación.