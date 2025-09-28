Escrito por: Eduardo Troconis.

El delantero costarricense Manfred Ugalde sigue encendido en la Liga Premier de Rusia. Este domingo se reportó con gol en la victoria del Spartak Moscú 3-0 ante el FC Pari Nizhny.

¿Cómo fue su partido?

El tico abrió el marcador apenas al minuto 10 con una definición de calidad que encaminó el triunfo de los moscovitas. Ugalde mostró su olfato goleador y dejó claro que atraviesa un momento dulce en su carrera.

Con este resultado, Spartak llegó a 18 puntos y se ubica en la quinta posición de la tabla, muy cerca de los puestos de arriba.

El artillero nacional continúa consolidándose como pieza clave del Spartak, lo que ilusiona a la afición tica pensando en los duelos eliminatorios rumbo al Mundial 2026.