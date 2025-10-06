Escrito por: Eduardo Troconis

El delantero costarricense Manfred Ugalde, que figura en la convocatoria de Miguel Herrera para esta fecha FIFA, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.

Este lunes fue nominado al premio de mejor jugador del mes en la Premier League de Rusia, reconocimiento que llega justo en la antesala del crucial duelo eliminatorio entre Costa Rica y Honduras por la Concacaf.

¿Cómo llega el futbolista a la convocatoria con la sele?

El futbolista, de 23 años, se incorporó a la Selección Nacional de cara a los compromisos de la fecha FIFA de octubre, donde Costa Rica enfrentará a Honduras el próximo jueves y a Haití el lunes siguiente.

El atacante llega con ritmo de competencia y confianza plena, luego de consolidarse como titular en el fútbol ruso y llevar 3 goles en sus últimos 5 compromisos.