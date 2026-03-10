Manchas marrones en la piel: cómo tratarlas

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

El Dr. Pablo Ponce, especialista en medicina y estética, explicó las causas de las manchas marrones o grisáceas que aparecen en el rostro, especialmente en frente, mejillas y nariz.

Señaló que estas manchas se originan por la estimulación de células productoras de pigmento debido a la exposición solar acumulada a lo largo de los años.

“La mancha no aparece de la noche a la mañana, sino que se va acumulando desde la juventud hasta que un día se hace visible”, explicó.

También mencionó el factor hormonal, común en mujeres durante el embarazo, donde las hormonas activan estas células. Destacó la importancia de la protección solar diaria y la reaplicación del bloqueador cada 60 a 80 minutos para prevenir su aparición.