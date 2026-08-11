Mamá de mujer encontrada muerta dentro de carro envía mensaje tras la tragedia

La mamá de Diana Michelle Muñoz Briceño, de 31 años, envió un mensaje tras la muerte de su hija, cuyo cuerpo apareció dentro de un vehículo en el sector de La Roxana de Guápiles, Pococí.

Noticias Repretel contactó a doña Ana, en medio de las investigaciones que buscan esclarecer las circunstancias que rodearon el fallecimiento de la mujer.

Complicado momento para su familia

La madre explicó que, en este momento, la familia concentra sus esfuerzos en despedir a Diana Michelle y en colaborar con las autoridades para recabar información sobre el caso.

“Agradezco su interés por conversar conmigo, sin embargo en este doloroso momento que enfrentamos, nos enfocamos en darle el último adiós a Dianita y en recabar toda la información necesaria para que las autoridades judiciales continúen con la investigación”.

Familia se prepara para darle el último adiós a Diana Michelle

La familia de Diana Michelle atraviesa el proceso de despedida mientras el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) continúa con las diligencias para determinar qué ocurrió.

La madre indicó que mantienen coordinación con las autoridades para aportar información que pueda ayudar a esclarecer la muerte de su hija.

Las autoridades judiciales todavía trabajan para establecer con precisión la secuencia de hechos y las circunstancias que provocaron el fallecimiento.

Dictan seis meses de prisión preventiva contra sospechoso

Como parte del proceso judicial, las autoridades dictaron seis meses de prisión preventiva contra Freddy Alfonso Herrera Zúñiga, de 45 años, por su presunta vinculación con el femicidio de Diana Michelle Muñoz Briceño.

La investigación del OIJ permanece abierta y busca determinar la responsabilidad del sospechoso y reconstruir los hechos que terminaron con la muerte de la mujer.

OIJ investiga muerte de mujer encontrada dentro de vehículo

El cuerpo de Diana Michelle fue localizado dentro de un vehículo que circulaba por el sector de La Roxana de Guápiles, en Pococí.

Según la información preliminar de la investigación, las autoridades manejan la hipótesis de que una discusión relacionada aparentemente con celos pudo desencadenar el crimen.

Los investigadores señalan que Diana Michelle y un hombre de apellido Herrera Zúñiga se habrían encontrado durante el fin de semana y posteriormente se trasladaron hasta un hotel ubicado en el Valle Central.

De acuerdo con los datos preliminares, la mujer habría sufrido golpes contusos en la cabeza y presentaba signos de asfixia.

Las autoridades todavía deben establecer cómo ocurrieron esos hechos y cuál fue la secuencia que terminó con la muerte de Diana Michelle.

Sospechoso habría trasladado el cuerpo hasta Pococí

La principal hipótesis de la investigación señala que, después del homicidio, el sospechoso habría sacado el cuerpo de Diana Michelle del hotel y lo habría colocado dentro de un vehículo.

Posteriormente, habría conducido hacia Pococí con el cuerpo en la parte trasera del automóvil.

Los investigadores establecieron que el vehículo pasó por el peaje y atravesó el sector del Zurquí por la ruta 32 hasta llegar a la zona del Caribe.

Una de las líneas de investigación apunta a que el sospechoso pretendía trasladar el cuerpo hasta un terreno ubicado en La Roxana, donde aparentemente planeaba sepultarlo.

Dentro del vehículo, las autoridades también encontraron una pala, elemento que forma parte de las diligencias para determinar qué pretendía hacer el sospechoso con el cuerpo.

Investigación continúa para esclarecer el caso

El OIJ mantiene abierta la investigación para determinar con exactitud qué ocurrió con Diana Michelle Muñoz Briceño y establecer las responsabilidades correspondientes.

Mientras avanzan las diligencias judiciales, la familia se prepara para darle el último adiós a la mujer.

La prisión preventiva dictada contra Freddy Alfonso Herrera Zúñiga corresponde a una medida cautelar mientras continúa el proceso judicial. La investigación deberá determinar las circunstancias del hecho y la eventual responsabilidad penal del sospechoso.