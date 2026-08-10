Madre superó depresión y sacó adelante a su hijo con discapacidad por medio del arte

Katia Vega convirtió una etapa difícil de su vida en una oportunidad para salir adelante junto a su hijo Daniel, quien tiene parálisis cerebral, síndrome de Williams y es autista. Desde hace tres años, ambos trabajan en la elaboración de figuras de yeso cerámico, resina, lámparas, alcancías y piezas decorativas.

El arte se convirtió en su motor

Katia encontró en las manualidades una forma de enfrentar la depresión que vivía tras la enfermedad de su hijo y el fallecimiento de su padre. Lo que comenzó pintando jarrones se transformó en un emprendimiento que hoy incluso ha llevado sus productos hasta Estados Unidos.

Daniel también participa en el negocio, ayudando a pintar y entregar las piezas. Para él, esta actividad representa una terapia y una oportunidad para desarrollar sus habilidades.

También impulsa a otras mujeres

Además de sacar adelante a su familia, Katia comparte sus conocimientos con otras mujeres mediante clases de elaboración de artesanías, con el objetivo de que puedan aprender una técnica y generar sus propios ingresos.

Fundación Monge sorprendió a esta mamá

Como reconocimiento a su esfuerzo, Fundación Monge y Noticias Repretel, mediante la sección “A mamá le tengo fe”, transformaron su espacio de trabajo en un área multiuso para que pueda producir, impartir capacitaciones y compartir con su familia.

La sorpresa también incluyó herramientas para su emprendimiento, una nueva pantalla, un parlante con micrófono, un set de cuidado personal y regalos para Daniel, entre ellos unos nuevos guantes de boxeo.

Una historia que inspira

Katia aseguró que esta ayuda representa el cumplimiento de un anhelo y agradeció el apoyo recibido. Su emprendimiento, Arte By Katy, continúa creciendo como una muestra de cómo el arte y el esfuerzo le permitieron transformar una etapa difícil en una oportunidad para ella y su hijo.