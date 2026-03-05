“Mamá Girasol”: la mujer que irradia luz y contagia amor por esta flor

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

Gaby Oses es conocida como “Mamá Girasol”, una mujer que irradia luz y contagia amor por esta flor desde cada rincón de su vida.

Su pasión comenzó hace años, inspirada por la enseñanza que los girasoles transmiten: mantener la mirada hacia el sol sin importar las dificultades.

Hoy su casa está decorada con esta flor, tiene ropa interior estampada, un traje completo y hasta un tatuaje con la palabra “resiliencia”. Hace tres años, junto a su esposo, creó “Detallitos Mamá Girasol”, una tienda virtual donde comparte su energía positiva con cientos de seguidores.