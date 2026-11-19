Fecha de publicación: 18 de November de 2026

Fecha de modificación: 18 de November de 2026

Mamá convierte su creatividad en objetos para estimular los sentidos.

Lu Vargas, emprendedora de Alajuela Centro, crea objetos sensoriales para mejorar la vida de las personas por medio de tecnología 3D, pensados para quienes viven con alguna discapacidad o atraviesan momentos de ansiedad.

Cada pieza está hecha con dedicación para estimular los sentidos, brindar calma y convertirse en una pequeña herramienta para enfrentar el estrés, mientras Lu trabaja desde casa para compartir con sus hijas.