Escrito por: Eduardo Troconis.

Tras una noche llena de música y tradición, el Grupo Malpaís volverá a encender el escenario este domingo en La Fiesta de la Independencia, evento organizado por Repretel Cross Media.

La agrupación nacional, que anoche emocionó al público con un concierto cargado de energía y sentimiento, regresará para poner el broche de oro al fin de semana.

El espectáculo, presentado por Kölbi, forma parte de las actividades que celebran nuestras raíces con música, pasarelas, juegos y tradiciones.

La cita inició a las 10:00 a.m. en el Nebula Center, La Aurora de Heredia, y finalizará a las 7:30 p.m.