Un motorizado resultó con heridas de consideración tras perder el control de su vehículo al intentar tomar una rampa de salida en la carretera de Circunvalación en Goicoechea, impactando contra el muro separador de carriles, en un incidente atribuido a una maniobra imprudente.

Las autoridades reiteraron el llamado a conductores para extremar precauciones en vías de alta velocidad y cumplir con las normas de tránsito.

Este caso destaca la importancia de la conducción defensiva en áreas urbanas congestionadas.