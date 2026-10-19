Magistrados decidirán reelección del fiscal general este lunes

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia discutirán este lunes, en el transcurso de la mañana, la continuidad de Carlos Díaz como fiscal general, quien busca ser reelecto por un segundo y último periodo de cuatro años.

Para lograr mantenerse en el puesto, el fiscal general necesita al menos 12 votos de los 22 magistrados que participarán en la sesión, según el procedimiento establecido por la Corte.

Este proceso ocurre en medio de dos recursos de amparo presentados en contra del procedimiento, uno de los cuales cuestiona que no se abriera un concurso público para el cargo.