Magistrados de la Sala Constitucional rechazaron recurso de amparo de alias “Diablo” y “Tan”

Los magistrados de la Sala Constitucional rechazaron un recurso de amparo interpuesto por alias Diablo y alias Tan, quienes solicitaban recibir visitas de sus familiares, llamadas telefónicas y visita conyugal.

El tribunal comunicó al Ministerio de Justicia que, en caso de que los reos no puedan acceder a llamadas por estar en audiencias, deben reprogramarlas.

Los magistrados de la Sala Constitucional rechazaron un recurso de amparo interpuesto por alias Diablo y alias Tan, quienes solicitaban recibir visitas de sus familiares, llamadas telefónicas y visita conyugal.