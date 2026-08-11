Magistrados califican como peligrosa propuesta del oficialismo

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia calificaron como peligrosa la propuesta del oficialismo que pretende que el fiscal general sea elegido por los diputados, en lugar de ser designado por la Corte Plena como ocurre actualmente.

La iniciativa ha generado un fuerte debate en el país, ya que los magistrados consideran que esta medida podría comprometer la independencia y autonomía del Ministerio Público al someterlo a intereses políticos.

La discusión sobre la elección del fiscal general se da en medio de las crecientes tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.