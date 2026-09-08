Magistrados buscan cerrarle el paso a la corrupción en el Poder Judicial y crimen organizado

Los magistrados buscan cerrarle el paso a la corrupción en el Poder Judicial y al crimen organizado con cambios en las medidas cautelares, según informaron las autoridades.

Daniel Vargas, abogado penalista, explica que “es importante aclarar que una medida cautelar no es una condena ni es una pena anticipada”.

La revisión de las normas que regulan las medidas cautelares busca actualizar los mecanismos para enfrentar la delincuencia organizada.

Los ajustes en la normativa pretenden responder a las necesidades de una sociedad que ha cambiado en las últimas décadas.