Magistrados buscan cerrarle el paso a la corrupción en el Poder Judicial y al crimen organizado

Los magistrados del Poder Judicial buscan cerrarle el paso a la corrupción institucional y al crimen organizado mediante cambios en las medidas cautelares que se aplican a los imputados.

Las modificaciones en el sistema cautelar pretenden endurecer los mecanismos de control sobre los procesados por delitos de corrupción y crimen organizado.

La magistrada Patricia Vargas manifestó su preocupación por los casos de personas que han sido removidas o despedidas de la Corte u otras instituciones y que, posteriormente, mediante procesos contencioso-administrativos, logran ser reinstaladas en cargos que, por su naturaleza, son considerados sumamente sensibles.

“Se debe realizar una valoración de los peligros de fuga y de obstaculización procesal, específicamente en materia penal, que facilite su aplicación en los casos vinculados con la delincuencia organizada y los grupos criminales”, indicó la magistrada Julia Varela.

La iniciativa responde a la necesidad de fortalecer las herramientas judiciales para enfrentar estas formas de criminalidad que afectan al país.