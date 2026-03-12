La magistrada Patricia Solano se vio sorprendida por el veto a la Ley de Ejecución de la Pena y afirmó que nunca se encontraron problemas de constitucionalidad durante el proceso de análisis.

La decisión del veto tomó por sorpresa a la magistrada, quien había participado en la revisión de la iniciativa.

“Son decisiones y formas distintas de ver el ordenamiento legal. Esperamos que la Sala Constitucional se pronuncie, porque todavía podría ser, y que esta Asamblea Legislativa, que aprobó el proyecto por una amplia mayoría, lo respalde, ya que no se construyó únicamente desde el Poder Judicial”, expresó Patricia Solano, presidenta de la Sala III.