Magia e ilusionismo: un espectáculo para grandes y pequeños

Fecha de publicación: 24 de September de 2026

Fecha de modificación: 24 de September de 2026

La magia y el ilusionismo son un espectáculo que puede asombrar al mismo tiempo a un niño y a un adulto, creando una experiencia única que sorprende a cualquier edad.

Ronald Luna, mago ilusionista, explica cómo nació su pasión por la magia y qué lo llevó a convertirla en profesión, además de detallar cómo se prepara un número desde la idea hasta el escenario.

El especialista comparte qué se siente justo antes de hacer desaparecer algo ante los ojos del público, qué papel juega la mirada de los asistentes en un truco, cómo adapta su show cuando la mayoría de la audiencia son niños y qué números sorprenden más a los adultos.