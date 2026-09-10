Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) dará mejores facilidades a productores nacionales, una iniciativa que forma parte del plan de seguridad alimentaria que presentó el Ministerio de Salud.

Esta medida busca fortalecer la producción local y garantizar el abastecimiento de alimentos en el país.

Con este tipo de acciones, las autoridades pretenden apoyar a los productores y mejorar las condiciones del sector agropecuario nacional.

“Una de las acciones es aumentar la cantidad de productores y productoras que están dentro del Programa de Abastecimiento Institucional del CNP. Esa es una de las metas que nosotros incluimos dentro del Plan Nacional de Desarrollo”, enfatizó Juan Gabriel Ramírez, ministro del MAG.