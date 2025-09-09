El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que la temporada navideña comenzará oficialmente el próximo 1 de octubre, siguiendo la misma medida implementada el año pasado. Según el mandatario, esta decisión busca impulsar la economía, la cultura y “la felicidad” del país.

Durante su programa semanal Con Maduro + transmitido por VTV, el jefe de Estado señaló que la medida incluye actividades comerciales, culturales y festivas, como villancicos, gaitas y hallacas, y se acompaña del reparto de ayudas y bolsas de comida en los barrios.

La decisión llega en un contexto de tensión con Estados Unidos, luego del despliegue militar estadounidense en aguas cercanas a Venezuela, que Caracas considera una amenaza. Washington, por su parte, asegura que su presencia forma parte de la lucha contra el tráfico de drogas.

Históricamente, Maduro adelantó la Navidad en 2019, 2020 y 2022, generando críticas de la Iglesia Católica, que cuestiona el uso político de la festividad. Además, el enfrentamiento entre ambos países escaló, con acusaciones de narcoterrorismo y recientes ataques que dejaron víctimas venezolanas.

Con este nuevo adelanto, Maduro busca reforzar la tradición festiva mientras mantiene su estrategia política en medio de la crisis económica y la tensión internacional.