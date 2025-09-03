Escrito por: Eduardo Troconis.

Las tensiones en el Caribe escalaron tras la decisión de Estados Unidos de atacar una lancha en aguas internacionales como parte de su operación militar contra el narcotráfico. En el video difundido por Donald Trump, se observa cómo la embarcación explota tras el impacto de un proyectil, pero Caracas asegura que las imágenes son falsas.

“Ese video está hecho con inteligencia artificial, así lo comprobamos”, afirmó Freddy Ñáñez, ministro de Comunicación de Venezuela, en su canal de Telegram. También responsabilizó al secretario de Estado, Marco Rubio, de engañar a Trump y “llenarle las manos de sangre”.

Nicolás Maduro reiteró que se trata de una maniobra para justificar el despliegue de ocho buques de guerra y un submarino nuclear en el Caribe. “Ellos vienen por el petróleo venezolano. Ese petróleo no es de Maduro ni de los gringos, es del pueblo de Venezuela”, declaró en cadena nacional.

Washington, por su parte, mantiene que el ataque responde a la designación del Tren de Aragua y del cartel de los Soles (al que acusa de estar liderado por el propio Maduro y altos funcionarios de su gobierno) como organizaciones terroristas.

🇺🇸 ON VIDEO: U.S. Military Forces conducted a strike against Tren de Aragua Narcoterrorists. The strike occurred while the terrorists were at sea in International waters transporting illegal narcotics, heading to the U.S. The strike resulted in 11 terrorists killed in action. pic.twitter.com/iszHE0ttxQ — The White House (@WhiteHouse) September 2, 2025

Mientras tanto, Venezuela insiste en que aumentó las incautaciones de drogas y que el operativo militar estadounidense busca construir una narrativa para forzar un cambio de gobierno en Caracas.