Nicolás Maduro inició la Navidad con un espectáculo de fuegos artificiales lanzados desde El Helicoide, una gigantesca estructura en Caracas que funciona como sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y ha sido denunciada internacionalmente como centro de detención y tortura de presos políticos.

Festejos adelantados

El evento se realizó la noche del miércoles 1 de octubre, fecha en que el régimen chavista adelantó oficialmente el inicio de las festividades navideñas.

Polémica por el lugar elegido

La elección de El Helicoide como escenario generó gran controversia. Organismos como la ONU y grupos de derechos humanos documentaron que en este centro se han cometido torturas, tratos crueles, humillaciones y desapariciones forzadas.

Críticas y reacciones

Expertos y defensores de derechos humanos consideran la acción un acto de provocación y propaganda, al transformar un lugar asociado al sufrimiento en un escenario festivo.