Madres adolescentes alzan la voz y cuentan cómo enfrentaron sus embarazos sin dejar los estudios

Un grupo de madres adolescentes menores de 18 años, protagonistas del proyecto en Cartago, alzaron su voz en una conferencia para visibilizar los desafíos que enfrentan al combinar la maternidad con la educación secundaria, demandando a las autoridades educativas flexibilidad horaria y curricular que les permita permanecer en las aulas.

La estrategia, articulada con diversas instituciones de la región, busca atender a las jóvenes en condición de embarazo que asisten a los centros educativos locales, ofreciéndoles acompañamiento integral y adaptaciones académicas que eviten la deserción escolar.

Durante el mes de agosto, dedicado a las madres en Costa Rica, el proyecto reforzó sus acciones para garantizar que estas estudiantes se sientan respaldadas y motivadas a culminar su formación, un derecho que muchas han visto amenazado por la falta de políticas inclusivas en el sistema educativo nacional.