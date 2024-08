Cuando Alicia decidió convertirse en médico emergencióloga sabía que debía dividir su tiempo entre la sala de un hospital y su familia. Desde hace siete años es la jefa de emergencias en el hospital Max Peralta.

“Personalmente a veces me cuesta dedicarme de mi profesión y uno permanece a veces en la casa con algunas inquietudes del trabajo”.

Durante este tiempo aprendió el balance entre su sueño profesional y compartir con Mariana, su hija y también su esposo.

“Creo que ha sido un equilibrio, creo que uno puede lograr lo que quiere, si se organiza, si tiene metas claras, un propósito y si uno se organiza uno puede en realidad conseguir lo que uno quiera”.

“Las personas tenemos diferentes formas para lograr esto, yo hago muchas listas, por ejemplo tengo listas del supermercado, tengo listas de cosas pendientes en la casa, listas dependientes en mi trabajo y trato de llevar un orden”.

Dirigir un servicio de emergencias, tener personal a cargo y largas horas de trabajo han hecho que Alicia valore más su tiempo con su familia y el privilegio de ser mamá.

“Yo creo que todo, lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo, todo, lo cansado, lo descansado, lo diferente, no hay nada que se le compare, lo dinámico, todos los días son distintos, el reto, la responsabilidad”.

Su hija de 18 años admira a la autora Juncos por el esfuerzo diario que hace en su trabajo.

“No se rinde sin importar qué tan difícil sea su día, no se rinde cuando llega a la casa, no se rinde cuando va a salir, no se rinde cuando me jaló tortas” señaló su hija Mariana Sanabria.

Al colgar su gabacha y llegar a su casa sabe que es momento de compartir con su hija su trabajo hizo que en muchas ocasiones no pudiera estar en los eventos escolares de ella sin embargo siempre procura de alguna forma estar presente en las ideas de su hija.

“Trato de llegar a mi casa y enfocarme en mi familia en mi que hacer en el hogar en mi persona que también creo que es importante uno tiene que tener tiempo para uno mismo y para los demás, bien es cierto el vaso de estar lleno adentro para poder compartir algo, entonces creo que parte es organizarse definirse creer en uno mismo”.

Compartir una tarde de juegos de mesa leer o ver las obras de arte de mariana o incluso hacer las labores del hogar son parte de las actividades favoritas de ambas.

“De que si me dieran la oportunidad de renacer no elegiría a tu madre del higiene a ti y Te elegiría cuántas veces fuera necesario” señaló Mariana.

Al igual que Alicia, en el país hay miles de doctoras, enfermeras y otras profesionales en salud. Quienes día a día se entregan por sus pacientes, pero también dan su máximo esfuerzo para dar amor y apoyo a sus hijos.