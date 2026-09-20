Madre vio cómo asesinaron a su hijo frente a supermercado

Fecha de publicación: 20 de September de 2026

Fecha de modificación: 20 de September de 2026

Un hombre de 24 años fue asesinado, mientras que su madre resultó herida en un ataque a balazos frente a un supermercado, en la comunidad de las Aralias, en Guácimo de Limón.

¿Cómo se dio el ataque contra el hijo y su madre?

Según testigos, el hombre y su madre permanecían frente al local comercial cuando llegó el gatillero y le disparó a quema ropa.

El sujeto de apellido Chavarría murió tras recibir múltiples impactos, mientras que la mujer, de apellido Picado, recibió un impacto en un brazo, por lo que la llevaron a la clínica local en condición estable.

Levantamiento del cuerpo

Agentes judiciales de Pococí y Guácimo se encargaron de realizar el levantamiento del cuerpo del hombre. El caso se maneja como un aparente ajuste de cuentas por temas relacionados a la venta de droga en la zona.

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