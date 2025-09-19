Una mujer de 57 años, apellidada Lundi, fue detenida por el OIJ de Pocosí luego de que allanaran su casa en Barrio San Bosco de La Rita, debido a que presuntamente utilizaba a sus tres hijos para entregar drogas a los consumidores.

Durante el allanamiento, se logró el decomiso de evidencias importantes relacionadas con el tráfico de drogas, además de abrírsele una causa adicional por delitos ambientales al hallar dos loros que mantenía en cautiverio en su vivienda.

La intervención de los agentes del OIJ fue motivada por denuncias anónimas que alertaban sobre esta situación en la comunidad.