Madre se reencuentra con su hijo desaparecido gracias a redes sociales

La madre logró el reencuentro con su hijo desaparecido gracias a la difusión que se hizo por redes sociales. La búsqueda de este hombre se extendió por un periodo de 24 años, según se confirmó en la información. El caso destaca el poder de las plataformas digitales para resolver situaciones de larga data.

“El 30 de agosto no volvió a llamar, no le volvimos a ver nada y empecé a decir: ‘¿Qué será?’. Entonces empezamos a buscarlo y a buscarlo, y nada”, contó Ana Isabel Villalobos, madre de Mainor.

El hijo agradeció a Dios por el reencuentro. “Que piensen con mucho sentido común y que entiendan que, si alguien les ofrece droga o cualquier otra cosa, no tienen que decir que sí para formar parte de un grupo”, narró Mainor.