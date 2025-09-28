Autoridades siguen en búsqueda del niño de 5 años que cayó en una alcantarilla este viernes, en el sector de Purral de Goicoechea.

El mal clima de esta sábado en horas de la tarde hizo que Cruz Roja suspendiera las labores de búsqueda de manera momentánea. A primera hora de la mañana esta domingo, las operaciones se retomaron.

Relato de la madre

Noticias Repretel pudo conversar con la madre del menor y ella contó cómo se dio el accidente.

Ella relata que tuvo recoger a sus hijos antes de las 6:00 p.m. en un ambiente con mucha lluvia. A su llegada, una hermana le pidió que también recogiera a los hijos de ella, por lo que en medio de un aguacero tenía a cinco niños que cuidar.

"Cuando cruzamos (una calle), vinimos a la acera, ya en la acera ellos se adelantaron corriendo y entonces ahí él probó con los pies el caño, entonces ahí mi sobrino hizo a agarrarlo y cuando yo hice a agarrarlo, ya no podía alcanzarlo, porque ya se había ido directo al hueco", dijo la madre de Leandro.

Con el testimonio la madre busca aclarar que lo sucedió fue un accidente.