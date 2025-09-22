Noticias Repretel se hizo presente desde este domingo en la escena donde murió un niño de 3 años, tras la caída en un pozo, en el sector de Pocosol, San Carlos.

Nuestros compañeros pudieron conversar con la madre de la víctima, quien cuenta qué fue lo que sucedió para que el niño llegara a ese lugar.

Relato de la madre

Al parecer, el menor le pidió a la madre permiso para salir a jugar en la casa de un vecino.

"Me dice, 'yo quiero ir', no le digo yo y le cerré la puerta del frente, porque yo no lo dejaba salir a jugar y costaba que yo lo vieran jugando, se puso a llorar, me dio un beso en el cachete y me dice 'mamá, por favor' y sentí feo y le dije que fuera un ratico. A los cinco minutos me llamaron que el chiquito había caído en el pozo", comentó la madre del fallecido.

Posible razón de su caída

Mientras estaba con su compañero en un patio, empezaron a brincar sobre unas tablas que habían en el lugar, dichas tablas cubrían el pozo, estas no estaban firmes, se desprendieron y el menor cayó en el agua.

Labores de rescate

El reporte de la emergencia llegó después de las 12:00 m.d. de este domingo y desde ese momento los cuerpos de rescate se trasladaron al lugar para salvar al menor. Debido a las complicaciones con el tamaño del pozo, la cantidad de agua que había y su profundidad, las labores para ubicación y extracción del cuerpo duraron más de cinco horas.