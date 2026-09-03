Madre reencuentra a su hijo tras 24 años desaparecido gracias a una fotografía publicada en redes sociales

Ana Isabel abrazó nuevamente a su hijo Minor Villalobos después de 24 años de búsqueda, desde que él salió de casa en julio de 2002 con 35 años. El reencuentro fue posible gracias a una fotografía publicada en redes sociales por su nieta y la ayuda de una asociación en La Fortuna de San Carlos.

La madre nunca dejó de buscarlo y durante años realizó peregrinaciones y visitó templos en diferentes países con la misma petición: volver a encontrar a su hijo. El pasado 31 de julio, tras la romería hacia la Basílica de los Ángeles, Ana Isabel volvió a pedirle a la negrita que le devolviera a Maino.

Días después, la publicación llegó hasta La Fortuna de San Carlos, donde varias personas reconocieron a Minor, quien llevaba alrededor de 8 años en condición de calle.

La Asociación de Desarrollo Integral de La Fortuna lo encontró en marzo, lo rescató y le brindó una segunda oportunidad. El 16 de agosto se produjo el abrazo con su madre y 15 días después reencontró a su hija Verónica, a quien vio por última vez cuando tenía 12 años.