Fecha de publicación: 25 de October de 2026

Fecha de modificación: 25 de October de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) compartió información sobre la desaparición del menor Kenderson Eduardo Salguero Sanabria, de 16 años.

¿Cuándo y dónde fue visto por última vez?

Según los datos divulgados por el OIJ, el menor fue visto por última vez el 20 de octubre de 2026 en Tobosi del Guarco, Cartago. En ese momento, vestía una camisa de colegio azul y un pantalón color crema.

El reporte de desaparición se presentó el 23 de octubre.

La madre del menor pide ayuda

Tras darse a conocer la información, la madre del adolescente publicó una imagen de su hijo y pidió colaboración para localizarlo.

“Es mi hijo, está desaparecido, por favor, si alguien lo ve, comunicarse”, escribió.

Si tiene información que permita dar con su paradero, puede comunicarse con el OIJ al teléfono 800-8000-645.

Por: Camila Rosales Méndez

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