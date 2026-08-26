Madre hizo que su perro mordiera a su hija y luego le lanzó queso hirviendo al rostro

Una mujer de 40 años enfrentará una audiencia preliminar tras ser acusada de, presuntamente, cometer seis delitos de abuso de patria potestad en perjuicio de su propia hija menor de edad.

Según la acusación, los hechos habrían ocurrido durante un periodo de aproximadamente tres años, cuando la víctima tenía entre 12 y 15 años.

Madre habría permitido que su perro atacara a la menor

Uno de los hechos investigados ocurrió en 2022, cuando, según el expediente, la menor fue mordida en el tobillo por el perro de su madre.

La acusación señala que la mujer habría permitido el ataque y, posteriormente, no llevó a su hija a recibir atención médica. Las lesiones dejaron cicatrices que fueron valoradas por Medicina Legal.

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Queso caliente le provocó quemaduras

Otro de los hechos que consta en el expediente habría ocurrido en octubre de 2023, cuando la mujer presuntamente lanzó queso cheddar caliente contra el rostro y pecho de la adolescente.

La menor sufrió quemaduras de primer grado, según la información incluida en el expediente judicial.

Audiencia se reprogramó

El caso es tramitado por el Juzgado Penal de Heredia tras una acusación presentada por el Ministerio Público. La audiencia preliminar, que estaba prevista para este miércoles, fue aplazada y reprogramada para el próximo 13 de octubre.

La menor actualmente se encuentra bajo la custodia de su padre, luego de que el PANI interviniera en el caso.

De ser encontrada responsable, la mujer se expone a una eventual pena de prisión, según explicó el representante legal de la víctima.