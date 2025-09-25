Un caso que ha conmocionado a todo México se registró recientemente en Durango, donde una adolescente de apenas 14 años, identificada como Paloma Nicole Arellano Escobedo, falleció tras someterse a una cirugía plástica.

La menor fue llevada por su madre y su padrastro a una clínica privada el pasado 12 de septiembre, donde se le realizaron implantes mamarios, aumento de glúteos y liposucción, según denunció su padre. La joven falleció el sábado 20 de septiembre, días después de la intervención.

El padre de Paloma Nicole, Carlos Said, denunció que la menor murió “víctima de un acto de negligencia criminal” y que los responsables intentaron encubrir la causa real de la muerte, falsificando su certificado de defunción con una supuesta “enfermedad”. La verdad fue descubierta por el propio padre al abrir el ataúd durante el funeral:

“Opté por sacar a todos de la sala, familiares de ella y míos, sacamos todo para poder revisarla. Me acompañaron mi mamá, mi hermana y mi cuñada. Abrimos el ataúd, le bajaron la parte superior, y ahí vimos que tenía implantes. No vimos las cicatrices que le habían hecho. La cerramos, no dijimos nada, pasaron todos”, relató a El Sol de Durango.

Paloma Nicole Arellano Escobedo junto a su padre Carlos Said.

¿Cómo se encuentra el caso?

Actualmente, la Fiscalía de Durango investiga el caso como posible omisión de cuidados y homicidio culposo, a la espera de los resultados de la necropsia, que podrían tardar hasta tres semanas. La investigación busca determinar si existió mala praxis en la cirugía plástica.

Este caso ha desatado un intenso debate en México sobre la realización de procedimientos estéticos a menores de edad sin el consentimiento de ambos padres y la responsabilidad legal de clínicas y familiares.