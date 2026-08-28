Madre entrega a hombre que se fugó de la cárcel

Por medio de un comunicado, el Ministerio de Seguridad Pública confirmó la detención de uno de los dos hombres que se fugó de la cárcel Cárcel La Marina, San Carlos.

La Fuerza Pública y la Policía Penitenciaria lograron la detención de un hombre identificado preliminarmente como Geiner Ordoñez Vargas, fue localizado.

¿Dónde?

Escondido dentro de su propia vivienda. Tras el diálogo sostenido con los oficiales, su madre decidió entregarlo.

¿Qué pasará con el detenido por fugarse de la cárcel?

El detenido quedó bajo custodia policial y será puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para continuar con el proceso establecido por ley.

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