Madre e hijo figuran como cabecillas de una de las bandas temidas en Cartago

Madre e hijo figuran como cabecillas de una de las temidas bandas buscadas por la Policía en Cartago, en el marco de la Operación Cacería.

Las autoridades han logrado la captura de algunos integrantes, pero aún faltan 12 personas por detener en la provincia de Cartago.

Gerald Campos, ministro de seguridad, asegura que “vamos detrás de cada una de esas personas, hay un compromiso de este gobierno”.

La investigación continúa para desarticular completamente a esta organización criminal que opera en la región.