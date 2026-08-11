Madre e hijo convierten depresión en emprendimiento de arte

Doña Katia, una madre guerrera, y su hijo Daniel, quien vive con parálisis cerebral, síndrome de Williams y autismo, han transformado el dolor en arte al fundar una microempresa de piezas decorativas en yeso, cerámico frío y resina.

La depresión que la invadió tras el fallecimiento de su padre y la imposibilidad de salir de casa para trabajar debido a la condición de su hijo la llevó a buscar refugio en los pinceles, comenzando con jarrones pintados que luego se convirtieron en adornos navideños.

Ese proceso creativo, según relata, se convirtió en su salvación y en el origen de un negocio familiar donde Daniel, con su talento y esfuerzo, es quien le pone color a cada pieza que crean juntos.