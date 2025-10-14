Durante la mañana de este martes, autoridades desarrollan dos allanamientos en relación a la desaparición de Ligia Faerron, una empresaria de San Carlos de la cual no hay rastro desde el pasado 26 de setiembre.

Operaciones

Uno de los allanamientos se realiza en una propiedad de 61.5 hectáreas, ubicada en Javillos de Florencia. El otro, en un casa ubicada en Ciudad Quesada.

“Las diligencias se ejecutan en coordinación con el Organismo de Investigación Judicial, específicamente con equipo de la Unidad Canina y especialistas en rastreo de fluidos biológicos y restos humanos”, informó el Ministerio Público.

¿Hay aprehendidas?

Sí, se trata de una madre e hija. Las mujeres son sospechosas de haber sustraído algunos bienes y adulterado la escena dentro de la casa de Ligia.

*Información en desarrollo.