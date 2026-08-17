¿Dónde están? Madre e hija desaparecen sin dejar rastro

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) busca a Andrea María Villalobos, de 21 años, y a su hija Noah Samantha Miranda Villalobos, de 2 años, quienes fueron reportadas como desaparecidas.

Según la información suministrada por las autoridades, ambas se vieron por última vez el 15 de agosto de 2026 en San Vicente de Nicoya, Guanacaste.

Familiares reportaron la desaparición ante las autoridades el 16 de agosto de 2026.

OIJ pide ayuda para encontrarlas

El OIJ solicita la colaboración de la ciudadanía para obtener cualquier información que permita conocer el paradero de Andrea María Villalobos y su hija Noah Samantha.

Las autoridades piden a quienes hayan visto a la madre y a la menor, o tengan información que pueda ayudar a ubicarlas, comunicarse con la línea confidencial 800-8000-645.

La información puede resultar clave para orientar la búsqueda y permitir que ambas regresen con sus familiares.

No existe un tiempo mínimo para reportar una desaparición

El OIJ recuerda a la población que no existe un tiempo mínimo de espera para reportar a una persona como desaparecida.

Si tiene información sobre el paradero de Andrea María Villalobos o Noah Samantha Miranda Villalobos, puede comunicarse al 800-8000-645, del OIJ.

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