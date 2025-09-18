Una mujer, presuntamente, usaba a sus hijos para entregar drogas a los consumidores, por lo cual fue detenida en su casa de barrio San Bosco, en La Rita.

La sospechosa de apellido Lundi era investigada desde hacía meses, luego de recibir una serie de denuncias anónimas por la aparente actividad ilegal que estaba realizando.

Durante el allanamiento se logró el decomiso de evidencias importantes, además, se le abrió una causa adicional por delitos ambientales al hallar dos loros que mantenía en cautiverio.